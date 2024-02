Napoli | Corbo | “La squadra non rispondeva più all’allenatore…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Calzona e il momento del: a Radio CRC, nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’ di Raffaele Auriemma, è intervenuto il giornalista ed editorialista di Repubblica Antonio. Di seguito le sue dichiarazioni: “De Laurentiis nell’ultima gara disputata dalè andato nello spogliatoio azzurro e credo si sia reso conto che lanonpiù all’allenatore. E’ ovviamente un mio pensiero, ma ilè fuori controllo: Mazzarri non tiene in mano lae ognuno va per conto proprio perchè ci sono interessi frammentati e in contrapposizione. C’è chi è deluso, chi è fuori forma, chi vuole giocare”. ADL ha capito che De Laurentiis ha capito che non c’era il giusto rapporto tra allenatore eed ha deciso di ...