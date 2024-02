Napoli-Barcellona | Xavi recupera Joao Felix e pensa al 4-2-2 CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Domani sera ci sarà l’attesa sfida di Champions tra ile il. Due squadre in profonda crisi, che quasi sembrano fare a gara a chi sta messa peggio. Ilè stato messo in difficoltà dai numerosi infortuni.però può tirare un sospiro di sollievo: domani sera avrà a disposizione, l’attaccante portoghese che ha dimostrato diverse volte di essere fondamentale per la squadra spagnola.Si delinea così, quella che potrebbe essere la probabile formazione schierata dall’allenatore deldomani sera. Il Corriere dello Sport scrive: “Ottime notizie peralla vigilia della trasferta Champions del Diego Armando Maradona. ...