Napoli-Barcellona | rivedi la conferenza stampa di Calzona VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Il pubblico diè speciale, dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, il nostro compito è questo”. Lo ha detto il nuovo tecnico degli azzurri, Francesco, alla vigilia del match contro il, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore ha sottolineato che è il momento di “fare i fatti”, ma ha avuto poche ore per preparare la gara contro i blaugrana. Tanti i temi toccati in. Dagli obiettivi, fino al modulo, passando per un possibile ingresso di Hamsik nello staff. Ecco ildelladi. SportFace.