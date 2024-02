Napoli-Barcellona ottavi Champions League | 21-02-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Esonerato Mazzarri | panchina a Calzona

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 20 febbraio 2024) Trasarà nuovamente una sfida prestigiosa e già vista di recente sia inche in Europa, ma anche un confronto tra due squadre che per motivi diversi stanno vivendo una stagione complicata. Gli azzurri non hanno metabolizzato l’addio di Spalletti, hanno abdicato in campionato riuscendo comunque a chiudere alle InfoBetting: Scommesse Sportive e