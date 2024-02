Napoli-Barcellona Le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024), stadio Maradona, mercoledì 21 febbraio 2024 ore 21:00. Gara valevole per l’andata degli ottavi di finale in Champions League. Arbitra il tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali Stefan Lupp e Robert Kempter con Sven Jablonski quarto uomo, Bastian Dankert e Soren Storks al Var. Occhio ai cartellini: Nelnon ci sono diffidati; dall’altra rischiano Araujo, Ferran Torres, Joao Felix, Sergi Roberto. La partita di ritorno è in calendario martedì 12 marzo a.Ilha visto nelle ultime ore l’avvicendamento tra Mazzarri e Calzona sulla panchina azzurra, il Maradona dovrebbe abbracciare il rientro in campo di Osimhen. Calzona e Hamsik si affidano a Kvaratskhelia in attacco, con Lobotka in mediana e al capitano Di Lorenzo in difesa, consapevoli di ...