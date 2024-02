Napoli-Barcellona | Calzona in conferenza stampa | orario | tv e streaming presentazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Alle 17:00 di martedì 20 febbraio Francescointerverrà inalla vigilia di, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Il nuovo allenatore, subentrato a Walter Mazzarri, cerca un buon risultato tra le mura amiche contro gli uomini di Xavi. “Diamo ail benvenuto e cerchiamo di aiutarlo senza contrasti – le parole di De Laurentiis -. Domattina verrà qui con i suoi collaboratori alle 8.30, andrà a Castelvolturno e lo presenterò ai ragazzi. Sarà una totale immersione in una nuova realtà, ricordando che abbiamo la sfida di Champions con il, che è sempre una grande squadra”. Lasarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale Youtube del ...

