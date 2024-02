Napoli – ADL supera se stesso con l’annuncio di Calzona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Alla fine ADL lo ha fatto, ha annunciato l’esonero di Mazzarri e l’arrivo diLo farà davvero? Oppure per una volta prevarrà il buonsenso? Alla fine ADL lo ha fatto, ha annunciato l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo di Francescosulla panchina del. Il dettaglio che non può sfuggire circa l’ennesima follia del presidente dei partenopei è che la squadra mercoledì sarà impegnata in una partita importantissima. Torna infatti la Champions League per i campioni d’Italia che se la vedranno nella sfida di andata degli ottavi di finale col Barcellona. Ad un solo giorno dalla conferenza stampa che il tecnico deldovrà tenere, come da regolamento UEFA, e a soli due giorni da una sfida di importanza capitale, De Laurentiis cambia guida tecnica. Cosa potrà portarein ...