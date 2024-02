Napoli | ADL su Mazzarri…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’ex allenatore del: il presidente Aurelio De Laurentiis ha rapidamente cambiato idea in merito a Walter Mazzarri. Lo sottolinea questa mattina il quotidiano ‘Il Mattino’, specificando che sabato pomeriggio – subito dopo la gara pareggiata allo stadio Maradona contro il Genoa – il numero uno del club partenopeo aveva risposto così a chi gli chiedeva se l’avventura del tecnico di San Vincenzo sulla panchina degli azzurri fosse giunta al capolinea: “Solo uno che non ama il, può pensare che io possa cambiare l’allenatore a tre giorni dalla partita con il Barcellona”., ieri il presidente… Ieri, invece, il cambio di allenatore s’è consumato e l’ha annunciato in serata lo stesso De Laurentiis ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico. L’ho ringraziato ...