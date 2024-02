Musk | il chip Neuralink funziona | un paziente muove il mouse col pensiero

(Di martedì 20 febbraio 2024) La rivoluzione tecnologica di Elonprosegue e macina successi, come dimostra l’ultimo annuncio del patron di: il primoche ha ricevuto l’impianto di uncerebrale sta bene ed è riuscito are uncol. Una dichiarazione che sembra uscita da un film futuristico, ma che invece è realtà. Il L'articolo proviene da Il Difforme.

L’ingegnere ticinese sta sviluppando in Italia un chip per il cervello più avanzato di quello di Neuralink, una tecnologia che migliorerà la vita di ... (repubblica)

Il primo paziente umano a cui è stato impiantato un chip cerebrale Neuralink sembra essersi completamente ripreso ed è in grado di controllare il ... (tpi)

Muovere il mouse di un computer solo con il pensiero. Non è l’incipit di un film fantascientifico, ma quanto annunciato da Elon Musk in merito al ... (ilfattoquotidiano)

Elon Musk: "Il primo paziente con chip Neuralink riesce a muovere il mouse col pensiero": Esperimento riuscito. Neuralink, l'azienda di neurotecnologie di Elon Musk ha impiantato con successo un chip sul suo primo paziente umano il mese scorso, dopo aver ricevuto l'approvazione per il reclutamento nella sperimentazione umana a settembre. Oggi arrivano i ...

Neuralink , Musk annuncia la svolta: "Paziente muove mouse con il pensiero ": L'esperimento visionario di Elon Musk sta funzionando. Come reso noto dall'imprenditore sudamericano, il primo paziente umano a cui è stato impiantato un chip cerebrale di Neuralink è in grado di controllare il mouse di un computer ...

Neuralink, il primo paziente con chip wireless nel cervello 'controlla il mouse con il pensiero'. L'annuncio di Elon Musk: Muovere il mouse di un computer solo con il pensiero . Non è l'incipit di un film fantascientifico, ma quanto annunciato da Elon Musk in merito al primo chip wireless impiantato in un cervello umano da Neuralink . Il paziente a cui a gennaio 2024 è stata impiantata la tecnologia cerebrale della startup di neurotecnologie , ...