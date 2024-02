Muore a 90 anni | al funerale il marito confessa | “Le ho nascosto che aveva un cancro per 21 anni”

E’ una tragedia incredibile quella che è accaduta a Palermo, dove un ragazzino di 13 anni è morto per cause al momento sconosciute.Leggi anche: ... (thesocialpost)

Un inno alla libertà, Roma si unisce per Navalny: ... mostrando la bandiera bianca e blu, una bandiera della Russia indipendente adottata alcuni anni fa ... Non è comune in Italia, è un segnale importante per chi muore per la libertà, un valore universale ...

Inter, muore a 63 anni Brehme: nerazzurri a lutto, il messaggio della Juve - Top News: Per un arresto cardiaco improvviso è morto a 63 anni Andy Brehme dell'Inter tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90. Arrivato nel 1988, in nerazzurro Brehme ha collezionato 154 presenze, segnando 12 gol. Andy è stato uno dei protagonisti dell'Inter dei Record, con cui ha vinto oltre allo ...

"Mi gira la testa". Poi sviene e muore : era incinta al nono mese: A fare luce sulla morte improvvisa di una donna di origini pakistane di 33 anni, al nono mese di gravidanza , sarà l'autopsia richiesta dalla procura di Como per chiarire i motivi del decesso. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato scorso, a Mariano Comense, ...