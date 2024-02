Munizioni | imbarcazioni da guerra | armi subacquee | sistemi antiaerei | dalla Svezia maxi pacchetto per Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 – Pioggia di aiutiall’Ucraina, in un momento di difficoltà diproprio a causa dello stallo nei ‘rifornimenti’ occidentali. Il paese scandinavo ha annunciato unda 633 milioni di euro: una cifra record che arriverà sotto forma di attrezzature. La maggior parte di questi aiuti consiste indi artiglieria,da(mine e siluri), missili anticarro, granate erichiesti da. "Il motivo per cui continuiamo a sostenere l'Ucraina è una questione di umanità e decenza. La Russia ha iniziato unaillegale, non provocata e ingiustificabile", ha detto in una ...