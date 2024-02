Municipia-Yunex Traffic Italia | insieme per trasformazione digitale mobilità urbana

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) –, società del Gruppo Engineering guidato da Maximo Ibarra e leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, e, società del Gruppo Mundys, leader globale nel campo dei sistemi dio intelligenti, annunciano di aver sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di abilitare e supportare la digitalizzazione

Engineering: Municipia con Yunez (Mundys) per digitalizzare la mobilita' urbana: Per Stefano De Capitani, executive vice president & ceo di Municipia, 'l'accordo con Yunex Traffic Italia si colloca all'interno della nostra strategia di sviluppo delle citta' e dei loro servizi ai ...

Semafori intelligenti per ridurre il traffico e l' inquinamento: Gli obiettivi Yunex Traffic in Italia vuole sviluppare, installare e utilizzare sistemi per una ... I progetti In merito al futuro l'azienda ha già firmato un accordo con Municipia del gruppo ...

Semafori intelligenti per ridurre il traffico e l' inquinamento: Gli obiettivi Yunex Traffic in Italia vuole sviluppare, installare e utilizzare sistemi per una ... I progetti In merito al futuro l'azienda ha già firmato un accordo con Municipia del gruppo ...