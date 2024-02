Multato mentre paga la sosta | l’inquietante caso a Milano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il Comune diè tra quelli che fanno più multe in Italia, un toccasana per le casse ma anche una batosta per i cittadini. Ma non mancano gli episodi per così dire curiosi, come testimoniato da un cittadino milanese alla redazione di nicolaporro.it. Il signor Paolo – nome di fantasia – lo scorso 23 dicembre, giorno della vigilia di Natale, è andato in centro. Nonostante il grande caos natalizio, è riuscito a trovare parcheggio sulle strisce blu. Per risparmiare tempo, o anche solo per sfruttare la tecnologia, ha deciso dire tramite l’applicazione Easypark, convenzionata con il Comune. Ma come avrete capito non si tratta di una storia a lieto fine. “Ho tirato fuori il telefono perre con l’applicazione. Dopo aver aggiornato l’app, ho fatto ilmento, tutto regolare”, ci racconta il cittadino milanese: ...