MotoGP | test Losail 2024 | due giorni terminata | record della pista per Bagnaia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ipre stagionali di, Qatar, sono terminati. Il più veloce dell’ultima giornata è stato Francesco, primo in 1.50.952. Si tratta del nuovoe il ducatista è stato l’unico a scendere sotto l’1.51. Seconda piazza per Enea Bastianini in 1.52.072 e terzo posto dell’Aprilia di Aleix Espargaro in 1.51.260. Appena giù dal podio si trova la Gresini di Marx Marquez, seguito da Raul Fernandez. Viene poi Maverick Vinales e completano la top 10 Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e infine Marco Bezzecchi. SportFace.

