MotoGp | Quartararo si lamenta ancora | “Grip insufficiente | dobbiamo migliorare”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Losail, 20 febbraio 2024 - Pochi complimenti per ora da parte di Fabioalla nuova M1. Dopo la prima giornata di test a Losail in Qatar il pilota francese, campione del mondo 2021, continua are problemi sul giro secco e suldella moto, a detta sua molto distante da quello della Ducati. Yamaha sta provando ad accelerare i tempi e a stravolgere la propria filosofia di lavoro e gli ingressi nel team sono stati di rilievo, con Luca Marmorini per il motore, che oggi è più potente, e di Max Bartolini come nuovo responsabile tecnico dopo l’esperienza in Ducati, ma il percorso di crescita apparelungo.è soddisfatto dei nuovi ingressi, ma nondelle prestazioni della moto.: “Il problema è lo stesso del passato” Nella ...