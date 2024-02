MotoGP | Marquez | “Gli anni passano | arrivano giovani veloci”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Marcha terminato la prima giornata di test a Lusail, in Qatar, nelle retrovie. Il neoacquisto del team Gresini parla così alla fine della giornata: “Qui fin dall’inizio mi sono sentito più libero nella guida, con più sicurezza. Ho potuto giocare di più con il mio corpo e questo è già un miglioramento. Passo dopo passo devo cambiare. Ho lavorato su me stesso tutto il giorno. Nell’ultima parte della giornata ho iniziato a lavorare sul settaggio, ma prima di tutto volevo lavorare sulla mia prestazione, sul mio stile di guida e ho trovato entrambe le cose migliori. Vedremo se domani si potrà fare un altro passo avanti.” Poi, sulle aspettative dei tifosi: “Sì, capisco le aspettative dei tifosi, loro credono in me, ma l’altro punto di vista è la realtà. E la realtà è che vengo da quattromolto difficili. Devo ritrovare fiducia. Sto solo ...