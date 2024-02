MotoGP | Francesco Bagnaia | “Abbiamo fatto un passo avanti”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Prima giornata di test in Qatar che hanno visto come grande protagonista. La sua e quella delle Aprilia sono state le prove di maggiore risalto, anche con qualche sorpresa da parte degli stessi protagonisti. Il pilota della Ducati è andato addirittura vicino al record della pista con il suo 1’52?040. Certo, molto può aver influito anche la pista, diventata negli anni sempre più veloce, ma non bisogna sottovalutare la bravura del pilota della Ducati, che si sta dimostrando già su altissimi livelli. Intanto, al termine delle prove ha parlato ai microfoni della stampa presente e ha espresso tutte le sue sensazioni.: “Mi sembra cheun” Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaQueste dunque ...

