MotoGP | Bagnaia chiude i test di Lusail con il record della pista Bene Bastianini e Marquez | Martin 7°

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è ufficialmente conclusa la pre-stagione. Il day-2 deidi(Qatar) ha visto di nuovo il campione del mondo in vetta assieme alla Ducati che si conferma come la moto dominante, ma oggi anche l’Aprilia ha messo in mostra un ottimo potenziale. Ora, quindi, il mirino sarà ben posizionato verso l’esordio del campionato che si disputerà sempre sullaqatariota nel fine settimana dell’8-10 marzo prossimi. Dopo il miglior tempo di ieri, oggi Francesco “Pecco”(Ducati Factory) non solo ha replicato, ma è andato anche a disintegrare ilche apparteneva a Luca Marini (1’51.762), stampando un sensazionale 1:50.952 con 120 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Enea ...

Fabio Quartararo: 'Sapevo di Lewis Hamilton in Ferrari prima di tutti'. Poi si lamenta della Yamaha...: ...Pecco Bagnaia. Non è contento il Diablo, che non si cura dei progressi della M1 in rettilineo: 'La top speed è migliorata ma i problemi sul time attack sono gli stessi da anni, e in questa MotoGP non ...

MotoGp test Qatar, Bagnaia leader nella prima giornata davanti a Martin: Sul circuito di Lusail. Terzo lo spagnolo dell'Aprilia Espargaró Francesco Pecco Bagnaia è il più veloce nella prima giornata di test in Qatar, sul circuito di Lusail. Il campione del mondo in carica, in sella alla Ducati, gira in 1'52"040, precedendo l'altra Rossa di Borgo ...

MotoGP, Bagnaia è il più veloce nella 1ª giornata di test ufficiali sul circuito di Lusail in Qatar: Il tempo di Bagnaia è stato di 1:52.040, quello di Martin di poco più di 2 decimi più lento. Bene anche Aleix Espargaro (Aprilia Racing), terzo tempo, distanziato di quasi tre decimi su una RS - GP ...