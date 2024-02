Mosca | Infondate accuse vedova Navalny

(Di martedì 20 febbraio 2024) 11.25 Quelle di Yulia Navalnaya a Putin sono "naturalmente,assolutamentee rozze contro il capo dello Stato russo". Così il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo il video delladell'oppositore Alexei. Dirette lesocial: "Mio marito ucciso da Putin", "ha ammazzato metà della mia anima",il corpo nascosto per far sparire l'agente nervino Novichok. Peskov ha poi definito "inaccettabile" le richieste di indagine internazionale,"soprattutto quelle che arrivano dal sig.Borrell" rappresentante Ue Esteri.

''La Russia non è paese aggressore'', l'Aja respinge la causa intentata da Kiev nel 2017: Nel 2017 Kiev aveva denunciato Mosca per la violazione della Convenzione per la repressione del ... La Corte ha ritenuto le accuse in gran parte infondate: per quanto riguarda il testo sul terrorismo, ...

Tensioni crescenti tra Abkhazia e UE: ... così come il riferimento al "Collective West", ormai sistematicamente usato da Mosca per definire ... Gli USA hanno risposto rigettando le accuse come infondate e ricordando le mansioni e lo scopo delle ...

"Rischio di tortura". No ai rimpatri in Russia di chi è fuggito dal Caucaso (...): ...opache e generiche e includono prove segrete fornite dai servizi di sicurezza e accuse infondate ... sulla base di un mandato di cattura dell'Interpol emesso dalle autorità di Mosca. Era fuggita dall'...