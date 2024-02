Mosca dà la caccia a 25 italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) ROMA I vecchi vizi del comunismo sovietico – le liste di proscrizione, gli avversari politici additati a nemico del popolo – riafforano anche nel putinismo. Ne è un esempio la lista di 96.572 ricercati stranieri dalla Russia, finita in mano al sito Mediazione, e in Italia tradotta dal cirillico e fitrata dall’esperto di analisi di “big data“ Alessandro “Alex“ Orlovsky. Glisono 25. I più noti sono l’ex pilota militare italiana Giulia Schiff, volontaria in Ucraina e oggi sposata con un militare ucraino e il giudice italiano Rosario Aitala, che ha emesso un mandato d’arresto contro il presidente Putin. Un terzo nome noto è quello del manager Giovanni Di Massa. Un quarto nome conosciuto è quelo del giovane ligure Kevin Chiappalone, che fu indagato dalla procura di Genova per essere andato a combattere come volontario in Ucraina. Gli altri sono Renzo Folco, ...