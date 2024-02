Morte Navalny | Tajani | “Per Salvini serve chiarezza? Per me è indubbio che è stato fatto morire”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Polemiche per le parole di Matteosulladi Aleksei. La richiesta del vicepremier di “fare” sul decesso del principale oppositore di Vladimir Putin ha spinto il leader di Azione Carlo Calenda a chiedere alla Lega di smentire pubblicamente “il rinnovo dell’accordo con il partito di Putin Russia Unita”. In caso contrario, “Azione presenterà una mozione di sfiducia contro”. Dura anche la replica dell’Unione europea. “La posizione dell’Ue sui dossier di politica estera, incluso quello relativo allao all’assassinio di, è stata oggetto di una dichiarazione a 27. E vuol dire che è stata concordata anche dall’Italia. Non servono indagini penali per definire che cosa ha esattamente causato il suo decesso”, ha detto il ...