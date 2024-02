Morte Navalny | Kara-Murza | “Responsabilità ricade su Putin | era suo prigioniero personale”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Non conosco ancora i dettagli di quello che è successo, ma una cosa so con certezza e decisione: ladelladi Alekseisu Vladimir. Perché Aleksei era il suo", ha scritto l'oppositore Vladimir, dalla colonia penale Ik-7 di Omsk, dove sta scontando una condanna a 25 anni di carcere per spionaggio e notizie false sulle forze armate., comenel 2020, era stato avvelenato due volte. "Non sono solo gli avvelenatori del Secondo direttorato dell'Fsb che possono agire solo ai suoi ordini, ma anche gli inquirenti, le procure e i giudici che seguono casi e ...

L'oppositore che sta scontando una condanna a 25 anni di carcere per spionaggio attacca il presidente: "In tutti i suoi 25 anni al potere si è ... (sbircialanotizia)

Il processo a Londra. La moglie: In America Assange rischierebbe come Navalny: ... probabilmente, già in giornata: "Ciò che è successo ad Alexeij Navalny in Russia potrebbe succedere a lui in America". Dichiarazione a effetto per sottolineare che "la questione è di vita o di morte"...

Casa Bianca,americani lascino la Russia: Intanto la Casa Bianca annuncia sanzioni rilevanti contro la Russia per la morte dell'oppositore politico di Putin, Alexei Navalny.

Morte Navalny, Tajani convoca l'ambasciatore russo: ...Esteri Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore russo a Roma Alexei Paramonov sul caso Navalny. E'... Svezia, Francia e Polonia che ai rappresentanti diplomatici hanno chiesto chiarimenti sulla morte ...