Morte improvvisa | inaspettata | lasciateci in pace Andreas Brehme | lo sfogo della compagna

(Di martedì 20 febbraio 2024) È morto a 63 anni. Campione del mondo con la Germania e protagonista nelle vittorie dell'Inter a fine anni '80, il calciatore è scomparso a causa di un arresto cardiaco a Monaco di Baviera nella notte. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. I nerazzurri hanno voluto omaggiarlo definendolo "un giocatore magnifico, un grande interista, per sempre leggenda". FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono dunque al cordoglio e fanno sapere che, "in ricordo del grande campione tedesco che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l'Inter scenderà in campo questa sera con l'Atletico Madrid indossando il lutto al braccio". A esprimere il suo dolore anche Walter Zenga. L'ex compagno di squadra ha voluto ricordarlo su ...