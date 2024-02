Morte di Davide Rebellin | l’investitore patteggia la pena

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) : 3 anni e 11 mesi per il camionista tedesco Il 30 novembre 2022, ciclista professionista italiano e noto specialista delle classiche, perde la vita in un tragico incidente stradale a Montebello Vicentino., in sella alla sua bicicletta, si stava allenando lungo una strada provinciale quando, intorno alle 12:30, viene travolto da un camion. L’impatto è fatale: il ciclista muore sul colpo. Le prime ricostruzioni ipotizzano che il camion, svoltando a sinistra, abbia urtatoche sopraggiungeva in senso opposto. Il conducente del mezzo pesante, un uomo tedesco è poi fuggito. Ieri 19 febbraio, nel corso dell’udienza-filtro davanti al Tribunale di Vicenza, il pm ha dato l’assenso almento delladi 3 anni e 11 mesi per Wolfgang Rieke, 63 anni, ...