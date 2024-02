Morte Brehme | l’omaggio dell’Inter | «Un pezzo di noi | un filo che non si spezzerà mai»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) È scomparso stanotte, una leggendae del calcio mondiale. La società lo omaggia con un sentito ricordo, non solo del passato. IL SALUTO –ad Andreas: “Se ne va undi noi. Una parte di gioventù, una parte di quei modi di dire che sono entrati nel nostro immaginario, nella nostra storia. L’Inter dei Record, l’Inter dei tedeschi. Sono formule che usiamo sempre, che continueremo a sfruttare per ricordare una incredibile stagione calcistica, quella di Trapattoni, di Zenga, Bergomi, Ferri, dei tedeschi, dello Scudetto, della Coppa Uefa. Andreas, Andy per tutti. È davvero difficile scriverne semplicemente ricordandolo, ora che non c’è più. Perché la sua connessione con l’Inter, con il mondo nerazzurro, con i tifosi, ...