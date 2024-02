Morte Brehme | Inter con il lutto al braccio e messaggio emozionante di Zenga

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Iniziano ad arrivare le prime reazioni dopo la notizia delladi Andy, ex terzino dell’scomparso oggi all’età di 63 anni a causa di un arresto cardiaco. “Un giocatore magnifico, un grandeista. Ciao Andy, per sempre leggenda”. E’ ildel club nerazzurro dopo la triste notizia. “FCnazionale Milano e tutto il mondosi uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andrease, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”, ha aggiunto la società sul proprio sito, spiegando poi come “in ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992 collezionando 154 presenze e 12 gol conquistando uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana, l’scenderà ...