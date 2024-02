Morte Brehme | Infantino | 'Solo il mese scorso ero con lui per Beckenbauer | che tragedia'

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi , oggi commentatore televisivo e opinionista, ha parlato in collegamento con Sky per ricordare... (calciomercato)

Morte Brehme, Bergomi in lacrime prima di Inter - Atletico: silenzio in studio: Beppe Bergomi si è commosso in diretta tv su Sky ricordando Andreas Brehme , scomparso oggi all'età di 63 anni. Bergomi è scoppiato in lacrime in collegamento da San Siro nel pre - partita di Inter - Atletico Madrid : la sua voce è stata interrotta dell'emozione e in ...

Inter Atletico Madrid, lutto al braccio per la scomparsa di Brehme: Andreas Brehme, ex giocatore dell'Inter venuto a mancare stamattina, verrà ricordato così in campo dai neroazzurri La tragica notizia della morte di Andreas Brehme ha smosso il mondo del calcio. Un addio commosso da parte di tantissime società in tutto il mondo per ricordare colui che si laureò campione del mondo con la Germania nel ...

Morte Brehme, Bremer: "Eri l'idolo di mio papà, un esempio": Stamattina è venuto a mancare Andy Brehme. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, tra cui quello del difensore della Juventus La morte di Andy Brehme ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Un arresto cardiaco è stato fatale per l'ex terzino dell'Inter e della nazionale tedesca. Gleison Bremer, difensore della Juventus, l'ha ...