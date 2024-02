Morte Brehme | 5 ragioni per ricordare la grandezza di Andreas

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ladigetta nel lutto la Germania, che nel 2024 ha già perso Franz Beckenbauer. Oggi è scomparso… Ladigetta nel lutto la Germania, che nel 2024 ha già perso Franz Beckenbauer. Oggi è scomparso uno dei più grandi terzini che il calcio mondiale ha avuto e che in Italia abbiamo avuto la fortuna di vedere all’opera, quando è stato protagonista in primissima fila nell’Inter di Trapattoni. Quella squadra si basava fortemente sulla struttura tedesca: Andy in difesa, Lothar Matthaus a centrocampo, Jurgen Klinsmann in attacco. Il popolo nerazzurro lo ha amato, andando anche a sostenerlo quando a Italia ’90 la nazionale teutonica ha giocato a San Siro. Ecco 10 cose, tra le più note ed altre invece minori, per celebrare un campione. 1) La ...