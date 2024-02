Morte br Mara Cagol e del carabiniere D’Alfonso | la Cassazione conferma la riapertura del caso

(Di martedì 20 febbraio 2024) A distanza di anni si riapre una travagliata pagina di storia giudiziaria del nostro Paese. Laha infattito ladella vicenda giudiziaria sulladelGiovanni D'Alfonso e di, moglie di Renato Curcio, durante il blitz per la liberazione dell'imprenditore dello spumante Vittorino Gancia datato 5 giugno 1975. Gli ermellini hanno respinto il ricorso della difesa di Lauro Azzolini, uno dei nuovi indagati dalla Procura di Torino, contro la revoca da parte del gip della sentenza di assoluzione pronunciata nel 1987 nei confronti dell'allora esponente della colonna milanese delle Brigate Rosse. Oltre ad Azzolini è indagato anche il fondatore delle Br Renato Curcio. Nell'ordinanza pronunciata dalla Suprema Corte a ...

