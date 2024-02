Morbillo | adesso è allarme | quanti casi in Europa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 febbraio 2024): iinaumentano con il passare del tempo. Gli ultimi aggiornamenti Se la situazione non è preoccupante allora poco ci manca. Fatto sta, però, che idiincontinuano ad aumentare sempre di più. Ad annunciarlo ci ha pensato il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie. La stessa che prevede, appunto, questi. Basti pensare che tra il mese di gennaio e di febbraio, di quest’anno, è in netto rialzo il numero dei Paesi che hanno segnalato questi. Aumentano idi(Pixabay Foto) Cityrumors.itPurtroppo in due Paesi ci sono stati sette decessi: per la precisione sei in Romania ed uno in ...