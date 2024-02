Montichiari | il video trap con pistola e omicidio | choc e polemiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)(Brescia) – ‘Day in the trenches’, giornata in trincea. Questo il titolo del pezzoche, rimbalzando sui social, sta facendo discutere, grosso centro della Bassa Bresciana. Per il, più che per la canzone. Il testo, infatti, ricalca gli stereotipi del genere, dall’ossessione per il ‘cash’ e i vestiti firmati ai racconti di infanzia difficile, né più né meno che moltissimi altri che girano in Rete. E’ nelle immagini, però, che avviene il salto di qualità: a un certo punto, infatti, compare unache spara a salve, per rendere più realistica la scena di un, un vero e proprio agguato criminale che avviene alle spalle del ‘cantante’ in primo piano che rappa. Ilè stato girato da ragazzi italiani di seconda generazione ...