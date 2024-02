Montesport | scatto per la salvezza | Punti pesanti in un match chiave

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) È stato un grande week-end di festa per lache sabato sera è riuscita a espugnare il difficile campo del Pala Piaggia, imponendosi per 1-3 contro la Img Nottolini, in una garaper la lotta. Le ragazze di Barboni e Benini hanno sfoggiato un’altra prova dove, oltre alle qualità tecniche, hanno dimostrato, contro un avversario che ha cercato di metterle in difficoltà, tutta la loro grinta e determinazione, dando il tutto per tutto. Dopo aver vinto il terzo set ai vantaggi per 26-28, nel quarto parziale sotto 19-16, sono riuscite a recuperare lo svantaggio e a chiudere il set, portandosi a casa tressimi per la classifica, che danno consapevolezza ed entusiasmo a un gruppo che può raccogliere ancora tanto e che è in continua crescita. Nel primo set avvio di gara in ...