Mondiali atletica 2027 | l’Italia ci prova a modo suo | non c’è la firma sugli 85 milioni pubblici a due giorni dalla scadenza delle candidature

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo il disastroOlimpiadi invernali di Milano-Cortina, la farsa dei Giochi del Mediterraneo, il buco della Ryder Cup e all’orizzonte gli Europei di calcio che già promettono di essere un fallimento,è pronta a rilanciare con la prossima candidatura: idi. Un altro grande evento sportivo da organizzare nel nostro Paese, se non fosse per un piccolissimo dettaglio: servono 85di euro di contributi, senza contare gli investimenti infrastrutturali. E a poco più di 48 oreil governo non ha ancorato la lettera di garanzia. Lunedì in Campidoglio, davanti alla solita pletora di istituzioni, intanto sono stati presentati in pompa magna gli Europei di ...