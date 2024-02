Moggi | “Calzona arriva per preparare il ritorno di Sarri Ecco cosa sta facendo ADL”

(Di martedì 20 febbraio 2024)rivela il piano di ADL per il Napoli:interim,in arrivo sull panchina azzurra la prossima stagione. CALCIO NAPOLI – Nell’ultima puntata di “Si Gonfia la Rete” su Tele A, condotta da Raffaele Auriemma, Lucianoha espresso il suo punto di vista sulla situazione corrente del Napoli e sul futuro a breve termine del club sotto la guida del presidente Aurelio De Laurentiis (ADL)., bocciae apre anon ha usato mezzi termini per descrivere la situazione, affermando: “L’ancora di salvataggio sarànella prossima stagione del Napoli.è stato il vice di, adesso lo hanno chiamato per preparargli il terreno“. Analizzando il tumultuoso ...

