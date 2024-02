Modellini del cuore in 3 dimensioni per formare i medici del mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Riproduzioni delumano in 3, perdei Paesi in via di sviluppo e contribuire così a salvare vite, specie tra i più piccoli. L’associazione Bambini cardiopatici nelha lanciato, fino al 3 marzo col numero solidale 45587, la raccolta di fondi #Donaun. L’obiettivo è sostenere il progetto Æsculapius e dare l’opportunità, da qui ai prossimi due anni, a 120 giovaniin arrivo dai Paesi poveri di svolgere un training formativo al Policlinico San Donato, ospedale che da sempre collabora con l’associazione. Nel nosocomio di piazza Malàn i neo cardiologi e cardiochirurghi potranno seguire corsi di tecnica operatoria ed ecocardiografia pediatrica, facendo pratica anche grazie a cuori stampati in 3D e realizzati con un ...