‘Moda Una rivoluzione italiana’ è la nuova docuserie Sky Original | quando vederla

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si intitola Moda. Unaitaliana laSkyin onda in esclusiva su Sky Documentaries. Se è vero che la moda non è mai solo moda, nel corso dell’ultimo secolo sono stati proprio i creativi del fashion a mettere in discussione sesso, età, etnia, religione e idee politiche. E questo per scivolare fuori dalle costrizioni e da tabù che oggi diventano sempre più esili. Soprattutto davanti a un guardaroba genderless, con il divario maschile/femminile messo in crisi da un assunto semplice: gli abiti non hanno sesso. Moda. Unaitaliana – in esclusiva dal 24 febbraio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW – è il racconto del rapporto tra il vestire e i nostri ruoli, sociali e di genere. Attraverso un secolo segnato da cambiamenti epocali. Il documentario propone un ...