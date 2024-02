Mo | Unrwa | ‘Israele deve ancora fornire prove accuse contro nostri dipendenti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Gaza, 20 feb. (Adnkronos) – L’staaspettando che Tel Aviv fornisca lea sostegno delle suesecondo cui dipendenti dell’Agenzia per i rifugiati avrebbero preso parte agli attacchi del 7 ottobreIsraele. Lo ha detto il capo dell’Philippe Lazzarini, ripreso da al Jazeera.Diversi importanti paesi sostenitori, tra cui gli Stati Uniti, hanno congelato gli aiuti vitali per Gaza. L?ha affermato che, se non verranno ripristinati i finanziamenti, potrebbe essere costretta a chiudere le sue attività a Gaza e in tutta la regione.“L’Onu non ha mai, mai e poi mai ricevuto alcun dossier scritto, nonostante iripetuti appelli alla cooperazione alle autorità israeliane”, ha aggiunto Lazzarini. L'articolo CalcioWeb.