Mo | Israele arresta 6 bambini in Cisgiordania

Putin, la sfida ucraina: non si arrenderanno mai all'invasore russo: L'esplodere della guerra tra Israele e Hamas e i rischi continui di allargamento del conflitto, hanno posto in secondo piano l'... val la pena sottolineare che non siamo in Russia, nessuno arresta chi ...

Israele, Netanyahu ordina piani di evacuazione dei civili da Rafah: Gaza, Netanyahu ordina piani di evacuazione dei civili da Rafah. Attacchi Usa contro droni e missili Houthi Non s'arresta la guerra in Israele. Il premier israeliano Netanyahu ordina di preparare i piani per evacuare i civili dall'area di Rafah, nel sud della Striscia . Intanto forze di sicurezza egiziane sono ...

Ostaggi, Hamas rinvia il piano per la liberazione. Nuova missione di Blinken: Netanyahu: 'Non diremo sì a un'intesa a qualunque costo' Non s'arresta la guerra in Medio Oriente che giunge ormai al giorno 122. Hamas è pronto a rifiutare l'accordo con Israele mediato a Parigi per ...