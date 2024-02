Mo | Francia | ' abbattuti due droni provenienti dallo Yemen sul Mar Rosso'

(Di martedì 20 febbraio 2024) Parigi, 20 feb. (Adnkronos) - L'esercito francese ha abbattuto duesul Mar. Lo scrive al Jazeera, citando una dichiarazione del ministero della Difesa di Parigi, che ha affermato che le sue navi da guerra “hanno rilevato molteplici attacchi dinelle zone di pattugliamento nel Golfo di Aden e nel Marmeridionale. I velivoli senza pilota sono stati attaccati e distrutti". La dichiarazione non fa alcun riferimento agli Houthi, il gruppoita che ha preso di mira le navi commerciali nel Marsin dai primi giorni della guerra di Israele a Gaza, in solidarietà con i palestinesi. Laè membro della coalizione guidata dagli Stati Uniti per contrastare gli attacchi ...

Fecondazione assistita, 20 anni di legge 40: "Com'è cambiata, come deve cambiare": ... sui divieti abbattuti e su quelli da abbattere di Erika Riggi C ompie oggi 20 anni il più ... Fecondazione assistita gratuita per le single e per la comunità LGBT+: la Spagna supera la Francia › ...

L'agricoltura e l'ambiente hanno perso la partita: ...nelle campagne In pochi anni problemi economici e flagelli metereologici si sono abbattuti sulle ... Per altro verso, in una grande paese agricolo come la Francia si contavano 1,6 milioni di imprese ...

'Riservisti utili ma non sufficienti. Aspides Serve chiarezza sulle regole d'ingaggio'. Parla il generale Camporini: Ora i recinti sono stati abbattuti, non ci sono più regole". Con queste parole il ministro della ...missione Aspides è ricaduta sull'Italia In una prima fase sembrava dovesse toccare alla Francia la ...