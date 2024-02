Mo ba sconfitta a Montecchio | Spv ok di misura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pallacanestro, serie C unica, girone A: la prima fase di Modena Basket (Casu 23) si chiude con la netta, 80-65, subìta con l’Arena. Dopo il 26-21 della prima sirena,esce allo scoperto in seconda frazione, prendendo già la doppia cifra di vantaggio; per Mo.ba il solo Casu va con constanza a referto, prima di uscire per falli. Divisione Regionale 1, girone A: vince dila SPV Vignola (Cappelli 35, Torricelli R. 12, Cavazzoli 10), che batte 81-80 la Pallacanestro Reggiolo. Partita tirata, con entrambe le squadre che si alternano al comando. Cappelli ritocca il proprio "season-high" infilandone 35 a referto e prendendo per mano i giallo-neri; nel finale, la stoppata di Cavazzoli su Neri è determinante. Perde per la seconda volta in fila la Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 19, Cempini ...