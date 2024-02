Mittal | Si conclude la nostra esperienza in Acciaierie Il governo ha erogato meno di un terzo dei 2 miliardi promessi

(Di martedì 20 febbraio 2024) «Oggi ilitaliano ha messo in amministrazione straordinariad’Italia SpA dopo la richiesta di Invitalia, trasferendo il controllo della società dai suoi attuali azionisti, Arcelore Invitalia, a commissari nominati dal. Sicosì il coinvolgimento di Arcelorin AdI, iniziato nel 2018». E’ quanto afferma Arcelorin una nota nella quale evidenzia...

"Oggi il governo italiano ha messo in amministrazione straordinaria Acciaierie d'Italia SpA dopo la richiesta di Invitalia, trasferendo il controllo ... (quotidiano)

"Oggi il governo italiano ha messo in amministrazione straordinaria Acciaierie d'Italia SpA dopo la richiesta di Invitalia, trasferendo il controllo ... (quotidiano)

Ex Ilva, scatta l'amministrazione straordinaria: Quaranta nuovo commissario. Mittal: "Addio Italia": Questo deve essere lo sforzo comune per la siderurgia nel nostro Paese", conclude.

Mittal, 'si conclude la nostra esperienza in Acciaierie': "Oggi il governo italiano ha messo in amministrazione straordinaria Acciaierie d'Italia SpA dopo la richiesta di Invitalia, trasferendo il controllo della società dai suoi attuali azionisti, ...

Ex Ilva: Quaranta nuovo commissario straordinario. Mittal: si chiude nostra esperienza: Mittal: si conclude la nostra esperienza in Acciaierie "Oggi il governo italiano ha messo in amministrazione straordinaria Acciaierie d'Italia SpA dopo la richiesta di Invitalia, trasferendo il ...