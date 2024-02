Mittal messa alla porta nega responsabilità nella crisi finanziaria dell’Ilva | “Il governo ha erogato meno di un terzo dei fondi previsti”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da lunedì è ufficiale: l‘Ilva tornerà in amministrazione straordinaria. Ma all’orizzonte si prospetta un duro scontro con Arcelor, che dopo aver ribadito di considerare la decisione “una grave violazione dell’accordo di investimento” oggi in una nota allontana da sé ogniriguardosituazioneche ha condotto al commissariamento. Con debiti per oltre 3 miliardi di cui oltre 500 milioni scaduti. Il gruppo franco indiano che al momento gestisce il siderurgico in coabitazione con la società pubblica Invitalia, controllata dal Mef, continua infatti a rivendicare di aver fatto massicci investimenti nel programma ambientale e nell'”ammodernamento degli impianti di tutti i siti”, di essersi prodigata per “proseguire il partenariato pubblico-privato” e infine, in mancanza di accordo con ...

