Mister Filippi ci crede | Sono fiducioso | la squadra ha lottato e non ha mai mollato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel post partita della deludente prestazione di Arezzo il neotecnico Giacomoha cercato di suonare la nota dell’ottimismo: "– ha detto – perché ho visto unache hae non ha mai. Del materiale per costruire la nostra salvezza c’è ed è su questo che dobbiamo lavorare". Si vorrebbe condividere la sua fiducia ma si fatica terribilmente a trovare qualche aspetto che possa giustificare anche il minimo barlume di speranza. Un punto nelle ultime 11 partite, con 49 reti subite la Recanatese ha appaiato il Monterosi Tuscia come peggior difesa dell’intera Serie C, vittoria che latita dal 12 novembre e la straordinaria capacità di rivitalizzare avversari dati in crisi. a.v.