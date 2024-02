Missione Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lesono una manifestazione internazionale sportiva che si tiene ogni quattro anni, il cui motto è: “l’importante non è vincere ma partecipare”. Possono essere estive o invernali. Lesono state inventate nell’antica Grecia, quando gli atleti delle diverse discipline si ritrovavano periodicamente nella città di Olimpia per confrontarsi e verificare chi fosse il migliore. Per consentire le gare tra gli atleti, tutte le guerre tra le diverse poleis – che, come sappiamo, erano piuttosto litigiose e spesso in conflitto tra loro – venivano sospese su tutto il territorio greco per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei Giochi stessi, cioè cinque giorni. L’imperatore Teodosio, a seguito delle richieste del vescovo diS.Ambrogio e degli altri vescovi cristiani, che non apprezzavano l’agonismo e i riti pagani ...