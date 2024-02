Mirko e Perla hanno preso in giro tutti al GF | ritorno di fiamma organizzato?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nella puntata di ieri del Grande Fratello,Brunetti eVatierodeciso di tornare ufficialmente insieme. Dopo essersi incontrati nella casa per qualche giorno, e aver parlato della loro relazione, ieri c’è stato il confronto decisivo, durante il quale entrambiammesso di provare ancora amore l’uno per l’altra. Sul web, però, c’è chi non crede affatto alla veridicità di tutto quello che è accaduto. Vediamo cosa è successo. Ilditraal GF Buona parte della puntata del 19 febbraio del Grande Fratello è stata incentrata su. I due sembravano non avere intenzione di tornare insieme, almeno secondo quanto accaduto in questi giorni di convivenza all’interno ...