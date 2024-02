Milleproroghe passa alla Camera | è scontro con l’opposizione

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 20 febbraio 2024) Laha approvato il disegno di legge di conversione del decretocon 140 voti a favore, 69 contrari e 3 astenuti. Il testo recante disposizioni urgenti su varie materie passerà in settimana al Senato per l’esame definitivo. La conversione in legge dovrà avvenire necessariamente entro il 28 febbraio, altrimenti l’intero decreto verrà considerato L'articolo proviene da Il Difforme.