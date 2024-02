(Di martedì 20 febbraio 2024) L'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro nei colossi tecnologici è già evidente. Continuano i tagli cominciati dal 2023. Ma molteassumono a ritmo sostenuto nei nuovi settori in crescita. Come l'Ai generativa

Mille licenziati ogni giorno nelle aziende tecnologiche. Nuove assunzioni soprattutto nell'Ai: 40 mila licenziamenti da inizio anno. Una media di mille al giorno nei primi due mesi del 2024. Tagli che riguardano colossi tecnologici e piccole startup. Da San Francisco a Tel Aviv. Ma che hanno un minimo comune denominatore: ridurre i costi per ...

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 19 febbraio: ...e sospensione della corsia riservata in direzione periferia tra l'incrocio con via dei Mille e il ... da circa 150 metri ad est dalla rotonda Canè alla Rotonda Lavoratori Licenziati per rappresaglia, ...

