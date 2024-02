Milito | «Lautaro fa giocare bene tutti | Thuram decisivo già al primo anno in Italia | che coppia!»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le parole di Diego, stella dell’Inter del triplete, in vista della partita di questa sera con l’Atletico Madrid Diegoè stato l’eroe del Triplete interista ed è argentino. L’uomo giusto per addentrarsi nella sfida di stasera tra l’Inter die l’Atletico Madrid di Simeone. Ecco la sue parole a La Gazzetta dello Sport. L’ACQUISTO DI– «Semplicemente l’Inter è stata più brava e pronta a prenderlo. Quando sono entrato nella dirigenza Racing, le discussioni erano avanti con l’Atletico: ballavano un paio di milioni, non di più. Ho chiamato Javier Zanetti perché sapevo che anche loro lo seguivano e a quel punto haccelerato. Ausilio è venuto qua e abbiamo chiuso. Non penso di aver fatto niente per spingerlo da una parte o dall’altra, ma sono comunque contento che sia ...