Milano | uomo su una carrozzina travolto da un Suv | muore dopo cinque giorni in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stava attraversando la strada con la suaelettrica – che utilizzava per alcuni problemi di deambulazione – quando è stato preso in pieno da una macchina in via Bagarotti, ain un letto dell’San Carlo Borromeo, nella zona ovest del capoluogo lombardo, è morto a seguito di un aggravamento del quadro clinico. La vittima è un 82enne, ricoverato dal 14 febbraio, quando era stato investito dal Suv. Inizialmente le condizioni dell’anziano non sono apparse particolarmente gravi, ma con il passare deila situazione è peggiorata, fino a che i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Quella mattina, stando a quanto finora appreso, l’è stato centrato da una macchina all’altezza del ...