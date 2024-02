Milano | sgominate due bande di spacciatori | 21 arresti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 feb.(Adnkronos) – La polizia di Stato, coordinata della procura di, ha eseguito un?ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 21 persone di età compresa tra i 19 e i 63 anni, tra cui 3 donne, ritenute appartenenti a due associazioni finalizzate al traffico illecito di droga nel quartiere milanese di San Siro.Secondo le informazioni raccolte nel corso delle indagini svolte dagli agenti del commissariato Bonola, le aree di Piazza Selinunte, via Zamagna, via Tracia, via Cittadini, via Ricciarelli, piazza Monte Falterona, piazzale Lotto, piazzale Zavattari e piazzale Brescia erano controllate da due diverse associazioni dedite allo spaccio di cocaina, hashish e pastiglie di ossicodone. Il monitoraggio svolto dai poliziotti di via Falck, suffragato da una breve ma intensa attività di tipo ...